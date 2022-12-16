نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يعقد عددا من اللقاءات في نيويورك

باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

شارك نائب وزير الخارجية الأذربيجاني فارض رضايف في عدد من الفعاليات وعقد لقاءات على هامش زيارته الولايات المتحدة الأمريكية.

قالت الخارجية في بيان إن نائب الوزير شارك في مناقشات مفتوحة في موضوع "السلام الدولي وحماية الأمن: توجه جديد لتعددية الأطراف بعد إصلاحها" لمجلس الأمن الدولي في 14 ديسمبر وأدلى ببيان باسم أذربيجان.

ويؤكد البيان على ضرورة الوفاء بالتزامات السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية التي تعد من المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية ويشير إلى أن عدم المعاقبة لحالات انتهاك مبادئ القانون الدولي انما هو من العوامل الأساسية التي تسبب بتوسع النزاعات.

ويشدد البيان على أن قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن أذربيجان ما زالت غير منفذة وتطالب بإنهاء احتلال أراضي أذربيجان ذات السيادة على الفور وبدون قيد وشرط واستلفت إلى تشريد مئات آلاف شخص من مسقط رؤوسهم خلال نحو 30 سنة والى عدم المبالاة بحقوقهم مما أدى إلى وقوع إفلات المجرمين من العقاب.

وجاء في البيان كذلك أن أذربيجان اضطرت إلى شن الهجوم المعاكس ردا على استفزاز أرمينيا المسلح واسع النطاق في سبتمبر عام 2020م وأسفرت العملية عن تحرير أراضي أذربيجان من الاحتلال وكانت هذه العملية قانونية بموجب المادة الـ51 للنظام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف نائب الوزير أن أذربيجان عرضت أرمينيا بدء عملية تطبيع العلاقات فور انتهاء النزاع وناشدتها إلى وقف أنشطتها غير الشرعية ومطالبها على أراضيها وتركيز اهتمامها على مباحثات مباشرة في سبيل حل دبلوماسي.

كما التقى نائب وزير الخارجية فارض رضايف في 15 ديسمبر عام 2022م بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا ميروسلاف ينجا في نيويورك.

وأشار نائب الوزير إلى الاحتفال هذا العام بالذكرى السنوية الـ30 لعضوية أذربيجان لدى منظمة الأمم المتحدة وقال إن عددا من الفعاليات تنظم في هذا الاطار بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في أذربيجان.

كما أحيط المحاور الحضورَ علمًا بالأوضاع الراهنة في المنطقة في الفترة ما بعد النزاع وأعمال إعادة البناء والإعمار واسعة النطاق المنفذة على أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال والخطوات التي تتخذها أذربيجان نحو تقديم جدول أعمال السلام في المنطقة والاستفزازات التي تنفذها أرمينيا ردا على هذه المبادرات ومن ضمنها مخاطر الإرهاب بالألغام المستمرة على أراضي أذربيجان.

وشدد كذلك على ظهور فرصة سانحة لفتح طرق الاتصالات الاقتصادية والنقلية في المنطقة بإنهاء النزاع الأرميني الأذربيجاني وللتعاون الإقليمي المثمر مع ضرورة وقف أرمينيا خطواتها غير البناءة التي لا تسمح بتحقيق هذه الفرص.

واكد الطرفان على وجود خبرة التعاون الإيجابي بين أذربيجان والأمم المتحدة وفرص واسعة لتوسيع هذا التعاون في أوضاع جديدة ظهرت في المنطقة.

وشارك نائب وزير الخارجية الأذربيجاني فارض رضايف في 15 ديسمبر عام 2022م في نيويورك بمقر الأمم المتحدة في الاجتماع الوزاري لمنظمة "مجموعة 77 والصين" المنعقد برئاسة باكستان وألقى كلمة فيه.

وأعرب نائب الوزير عن شكره لوزير الخارجية الباكستاني على تنظيم هذه الفعالية وعلى الدعوة للمشاركة. وتناول رضايف في كلمته أضرار جائحة كوفيد 19 بالدول مشددا على أن الجائحة أضرت خاصة بقطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة لدى البلاد النامية أضرارا من الصعب إعادة تأهيلها وأشار إلى أن سبيل الخروج الوحيد من هذه الأوضاع يمر من خلال التعاون والتضامن.

وتحدث رضايف عن المبادرات ذات الأهمية العالمية التي تقدمت بها أذربيجان بوجهها رئيسا لمنظمة حركة عدم الانحياز مفيدا أن عملية إعادة الإنعاش العالمية بعد الجائحة في محط اهتمام أذربيجان بصفتها رئيسا للمنظمة وأعلن ان أذربيجان ستستضيف اجتماعا بصيغة اجتماع قمة لمجموعة الاتصال بمحاربة كوفيد 19 لحركة عدم الانحياز في باكو في 2 مارس عام 2023م بمبادرة الرئيس الأذربيجاني. واكد أن مشاركة الدول الأعضاء لحركة عدم الانحياز بشكل رفيع المستوى تساهم مساهمة خاصة في نجاح تلك الفعالية.

كما التقى فارض رضايف على هامش الاجتماع الوزاري برؤساء وفود عدد من الدول.