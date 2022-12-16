رئيس الوزراء علي أسدوف يتفقد المبنى الإداري لمندوبية "سوكار" في جورجيا
AzerTAg.az
١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٨]
باكو، 16 ديسمبر، (أذرتاج)
تفقد رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف اليوم المبنى الإداري لمندوبية شركة النفط الحكومية (سوكار) في جورجيا، على هامش زيارته الرسمية إلى تبليسي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن رئيس الوزراء والوفد الرسمي الأذربيجاني احيطوا علما بأنشطة مندوبية "سوكار" في جورجيا.
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