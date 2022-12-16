بدء المسح لعدد النازحين الاذربيجانيين قسرا من أذربيجان الغربية خلال القرن السابق

باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

قالت المتحدثة باسم جماعة أذربيجان الغربية عُلويّة ذو الفقار إن احدى المشكلات العالقة في العالم هي قضية التهجير القسري التي تعاني منها الشعوب وللأسف الشديد أن الشعب الأذربيجاني هو الآخر تعرض لعمليات التشريد والتهجير القسري 4 مرات خلال القرن السابق حيث أن الأذربيجانيين عانوا من التشريد والتهجير القسري من مسقط رؤوسهم في أعوام 1905م و1918-1920م و1948-1953م و1988-1992م على التوالي.

وأوضحت ذو الفقار أن عدد الأذربيجانيين الذين عانوا من التهجير القسري في عمليات التشريد المنفذة فترة 1988-1992م تجاوز عن 250 ألف شخص علمًا بأن اجمالي عدد الاذربيجانيين الذين تعرضوا للتهجير القسري من قبل أرمينيا أكثر من 750 أذربيجاني وفي الوقت الحاضر أطلقت المنظمة عملية المسح لعدد سكان أذربيجان الغربية الذين تعرضوا للتشريد والتهجير القسري خلال القرن السابق ونتوقع أن الرقم المذكور يزداد ازديادا كبيرا.