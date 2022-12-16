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    اقتصاد


    "هيلمان لوجيستيكس" و"تركمان لوجيستيكس" توقعان مذكرة تعاون

    ١٦.١٢.٢٠٢٢ [٢٠:٤٧]

    باكو، 16 ديسمبر (أذرتاج)

    تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة "هيلمان لوجستيكس" الأذربيجانية وجمعية "تركمان لوجيستيكس" التركمانية.

    أفادت اذرتاج ان مدينة تركمانباشي التركمانستانية استضافت اجتماعا ثلاثيا بين دوائر الاعمال لتركيا وأذربيجان وتركمانستان، برعاية وكالة ترويج التصدير والاستثمارات (اذبرومو) وغرفة التجارة والصناعة التركمانستانية ورابطة الغرف والبورصات التركية. عرضت خلال اللقاء المشاريع المخططة وامكانيات الاعمال في البلدان الثلاثة.

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