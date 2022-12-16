وسط صمت المنظمات الدولية.. تنهب ارمينيا ثرواتنا الطبيعية رئيس مركز التحليل ينتقدها ويصف هذا الاهمال بالامر غير المفهوم

باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

قال رئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية السفير فريد شفيعيف إن ثمة أوضاع متأزمة بشأن ممر لاتشين في الوقت الحاضر. وسبب هذه الأزمة نهب ثروات أذربيجان الطبيعية من قبل أرمينيا التي تستغلها بشكل غير قانوني وتنقلها إلى البلدان الأجنبية.

وأوضح شفيعيف في تصريح تنفرد وكالة أذرتاج بنشره أن المركز سبق أن اعدّ تقريرا مشتركا مع وزارة البيئة والثروات الطبيعية قبل عامين، مضيفا: "أننا عرضنا نسخة محدثة من ذلك التقرير في العام الماضي على ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان ولكن نأسف بشدة أن تقريرنا لم يلق اهتماماً منهم وضُرب عرض الحائط. إن موقف اللامبالاة للمنظمات الدولية تجاه هذه القضية المهمة بالنسبة للبلد غير مفهوم.

واكد رئيس مجلس إدارة المركز أن استهانة الأرمن وأنصارهم بالاعتصام السلمي الذي تنظمه الجمعيات الأهلية والنشطاء البيئيون احتجاجا على تهريب الثروات الطبيعية الأذربيجانية مرفوض. أما ادعاءاتهم بان القضية اصطناعية فلا اساس لها من الصحة. إذ أن هذه المشكلة كانت موجودة قبل الحرب الوطنية وتظل عالقة

بعد انتهاء الحرب.