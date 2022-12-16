مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لاطلاق النار

باكو، 16 ديسمبر (أذرتاج)

اطلقت وحدات الجيش الأرميني من قرية قوتوربولاق لمحافظة جامباراك وقرية يوخاري شورجا لمحافظة باساركيتشار النار باستخدام الأسلحة النارية المختلفة العيار على مواقع الجيش الاذربيجاني في قرية كوياللي لمحافظة كاداباي وقرية زايليك لمحافظة كالبجار من الساعة 17:20 الى الساعة 18:15 في 16 ديسمبر.

أفادت اذرتاج ان الشراذم المسلحة الارمينية غير القانونية في جزء من الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال تنتشر فيه قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا اطلقت النار باستخدام الأسلحة النارية المختلفة العيار على مواقع الجيش الاذربيجاني في محافظة خوجاوند من الساعة 16:05 الى الساعة 18:00 في 16 ديسمبر.

رد الجيش الاذربيجاني على العدو لاسكات نقاط النيران.