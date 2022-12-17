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    عدد مواليد 10 أشهر في أذربيجان يتجاوز 103 ألف

    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٤١]
    عدد مواليد 10 أشهر في أذربيجان يتجاوز 103 ألف

    باكو، 17 ديسمبر، (أذرتاج)

    بلغ عدد المواليد في أذربيجان 103502 في الفترة ما بين يناير – أكتوبر عام 2022 وهذا يسجل ارتفاعا في متوسط عدد المواليد من 11 مولودا لكل ألف ساكن الى 12.3 مولود بالمقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي. تفوق نسبة الذكور من بين المواليد الجدد نسبة البنات، حيث كانت نسبة المواليد 52.8% من الذكور، و47.2% من الإناث. بلغ عدد التوائم الثنائية 2892 مولود. وكان عدد التوائم الثلاثية 135 مولود والتوائم الرباعية 8 مواليد.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء ان عدد الوفيات في أذربيجان كان 50457 وفاة خلال 10 أشهر وهذا سجل انخفاضا لمتوسط عدد الوفيات لكل 1000 شخص من مؤشره السابق 7.4 الى 6 حالات وفاة.

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