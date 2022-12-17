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    أخبار رسمية


    الرئيس الاذربيجاني في زيارة عمل الى رومانيا

    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٠]

    بوخارست، 17 ديسمبر، (اذرتاج)

    وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بزيارة عمل إلى بوخارست تلبية لدعوة رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف سيشارك في الاجتماع العام المكرس لحفل التوقيع على "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال تطوير ونقل الطاقة الخضراء بين حكومات أذربيجان وجورجيا ورومانيا وهنغاريا".

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