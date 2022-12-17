أذربيجان تبدأ إمداد الغاز الى رومانيا

باكو، 17 ديسمبر (أذرتاج)

وقعت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) وشركة "رومغاز" الرومانية على معاهدة حول إمداد الغاز الاذربيجاني الى رومانيا.

أفادت أذرتاج ان المعاهدة تقضي بنقل الغاز الطبيعي الى رومانيا عبر انتركونتكنور الغاز اليوناني البلغاري من نقطة انطلاق "كوموتيني اليوناني" لخط انابيب الغاز العابر للادرياتيكي وهو فرع أوروبي لممر الغاز الجنوبي ابتداء من الأول من يناير عام 2023.

تخدم المعاهدة التي تضمن امداد الغاز الاذربيجاني الى سوق جديدة للاهداف الاستراتيجية لتنويع طرق النقل في اطار الشراكات الثنائية الجديدة مع البلدان الأوروبية.

تم التوقيع على هذه المعاهدة في إطار مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي بباكو في 18 يوليو عام 2022.

كان أحد أهداف المذكرة هو الاسهام في امن الطاقة وزيادة امدادات الغاز الطبيعي الى الاتحاد الأوروبي.