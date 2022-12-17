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    اقتصاد


    برميل من "آذري لايت" يباع 82.82 دولار

    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١١:٤٧]
    برميل من

    باكو، 17 ديسمبر، (اذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن برميلا من النفط الأذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 82.82 دولار بعد انخفاض مسجل قدر 1.95 دولار.

    يذكر أن سعر برميل النفط الأذربيجاني بلغ أوجه خلال العام الجاري في 9 مارس حيث شهد 135.99 دولار.

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