باكو، 17 ديسمبر، أذرتاج

دخل الاعتصام السلمي على الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي يومه السادس بمشاركة نشطاء البيئة وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية، احتجاجا على عدم تمكين قوات حفظ السلام الروسية، المنتشرة مؤقتا في جزء من الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال، من إجراء المراقبة على منجمي قيزيل بولاق ودميرلي، وبطلب وقف الاستخراج غير القانوني للثروات الطبيعية في أراضي أذربيجان.

ونظم المعتصمون منتصف الليلة "الفلاش موب" وكتبوا باستخدام الشموع "أوقفوا الإرهاب البيئي" ورددوا هتافات تطالب وقف تهريب الثروات الطبيعية الأذربيجانية.