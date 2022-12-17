أذربيجان ومولدوفا تناقشان التعاون في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

باكو، 17 ديسمبر (أذرتاج)

التقى وزير التنمية الرقمية والنقل رشاد نبييف مع نائب رئيس الوزراء المولدوفي يوري تروسركا والوفد المرافق له في زيارته الى أذربيجان.

أفادت أذرتاج ان الطرفين تبادلا الآراء حول التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكارات والامن السيبراني.

نوقشت في اللقاء التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الحكومة الالكترونية والمدينة الذكية والذكاء الاصطناعي ومسائل تطوير الرأسمال الإنساني في مجال تكنولوجيا المعلومات والابتكارات.