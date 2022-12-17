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    سياسة


    بحث مسائل التعاون في الطاقة بين أذربيجان والمجر

    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٢٥‎]

    باكو، 17 ديسمبر (أذرتاج)

    التقى السفير الاذربيجاني طاهر تقيزاده مع رئيس الجمعية الوطنية الهنغارية لاسلو كوفير في 16 ديسمبر. كما حضر اللقاء رئيس إدارة العلاقات الخارجية لدى الجمعية الوطنية وسكرتير الدولة بيتر شاردي.

    أفادت أذرتاج ان الطرفين تحدثا عن علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة وغيرها.

    واشير الى نجاح استمرار التعاون على الصعيد الثنائي وكذلك في المنصات المتعددة الجوانب بين برلماني أذربيجان وهنغاريا.

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