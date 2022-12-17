بوخارست: بدء اجتماع لتوقيع "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين أذربيجان وجورجيا وهنغاريا"
الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف يحضر الاجتماع
AzerTAg.az
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
بوخارست، 17 ديسمبر، (اذرتاج)
يعقد اليوم الاجتماع العام المكرس لحفل التوقيع على "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين حكومات أذربيجان وجورجيا ورومانيا وهنغاريا".
أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يشارك في الاجتماع العام.
استقبل رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ورئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الجورجي ايراكلي قريباشفيلي ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.
ثم تم التقاط صورة مشتركة.
فتح الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الجلسة ورحب بالضيوف وألقى كلمة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٣٥]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٥٠]
١٥.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٨]
١٥.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٢٥]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٠٠]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٢٥]
١٦.١٢.٢٠٢٢ [٢١:٥٦]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٢٠]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١١:٥٠]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١١:٤٩]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١١:٤٧]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٤]
١٥.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٦]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٣٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٦]
١٥.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
١٥.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٢]
١٦.١٢.٢٠٢٢ [٢١:١١]
١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٢]
١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٠]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٤]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٤١]
١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٥]
١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٢:١٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك