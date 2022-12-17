بوخارست، 17 ديسمبر، (اذرتاج)

يعقد اليوم الاجتماع العام المكرس لحفل التوقيع على "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين حكومات أذربيجان وجورجيا ورومانيا وهنغاريا".

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف يشارك في الاجتماع العام.

استقبل رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ورئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الجورجي ايراكلي قريباشفيلي ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.

ثم تم التقاط صورة مشتركة.

فتح الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الجلسة ورحب بالضيوف وألقى كلمة.