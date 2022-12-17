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    توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في الطاقة الخضراء بين أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر

    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٣٥‎]

    باكو، 17 ديسمبر (أذرتاج)

    تم التوقيع على "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين الحكومات الأذربيجانية والجورجية والرومانية والمجرية" في بوخارست في 17 ديسمبر.

    وقع الاتفاقية رئيس اذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي ورئيس وزراء رومانيا نيكولاي جوكي ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور اوربان، حسبما أفادت أذرتاج.

    كما حضر حفل التوقيع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لياين.

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    توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في الطاقة الخضراء بين أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في الطاقة الخضراء بين أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر