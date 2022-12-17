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    سياسة


    الرئيس الأذربيجاني: اتفاقية الطاقة الخضراء اسهامنا الآخر في امن الطاقة الأوروبي

    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٤٦]
    الرئيس الأذربيجاني: اتفاقية الطاقة الخضراء اسهامنا الآخر في امن الطاقة الأوروبي

    باكو، 17 ديسمبر (أذرتاج)

    ستكون "اتفاقية بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين حكومات أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر" اسهامنا الآخر في ضمان امن الطاقة الأوروبي.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل توقيع الاتفاقية المذكورة في بوخارست في 17 ديسمبر.

    أضاف الرئيس أن هذه الوثيقة اتفاقية مهمة للغاية لإنشاء أمن الطاقة الخضراء.

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