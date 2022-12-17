حجم الصادرات الأذربيجانية للغاز الطبيعي سيصل الى 24 مليار متر مكعب في العام المقبل

باكو، 17 ديسمبر (أذرتاج)

كان حجم صادرات أذربيجان من الغاز الطبيعي الى الأسواق الأوروبية 8.2 مليار متر مكعب في العام الماضي بينما وصل هذا الحجم الى 11.3 مليار متر مكعب. ويتوقع نقل 11.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على الأقل في هذا الاتجاه في العام المقبل.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل توقيع "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين الحكومات الأذربيجانية والجورجية والرومانية والمجرية" في بوخارست في 17 ديسمبر.

أكد الرئيس الأذربيجاني ان اجمالي حجم صادرات الغاز الطبيعي من أذربيجان سيكون حوالي 24 مليار متر مكعب في العام المقبل. كان هذا الرقم 19 مليار متر مكعب في عام 2021.