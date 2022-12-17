الرئيس الأذربيجاني: أذربيجان توسع جغرافية امدادات الغاز الى السوق الأوروبية

باكو، 17 ديسمبر (أذرتاج)

وقعت سوكار و"رومغاز" أمس على اتفاقية حول امداد الغاز من أذربيجان الى رومانيا. ستوسع أذربيجان جغرافية امدادات الغاز الى السوق الأوروبية ابتداء من الأول من يناير العام المقبل.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل توقيع "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين الحكومات الأذربيجانية والجورجية والرومانية والمجرية" في بوخارست في 17 ديسمبر.

شدد الرئيس علييف على ان هذا يعود بالنفع لكلا الجانبين. "لان الاتحاد الأوروبي يحتاج الى ضمان امنه للطاقة بينما تحتاج أذربيجان الى سوق موثوقة لمصادرها الهائلة من الطاقة."