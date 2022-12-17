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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: يجب أن نعمل بشكل مثمر لتحقيق أهدافنا

    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:١٩]
    الرئيس إلهام علييف: يجب أن نعمل بشكل مثمر لتحقيق أهدافنا

    باكو، 17 ديسمبر، (أذرتاج)

    يجب أن نعمل بشكل مثمر لتحقيق أهدافنا وأن تعمل أذربيجان وجورجيا والمجر ورومانيا كفريق واحد بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع الاتحاد الأوروبي.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في خطابه في الاجتماع العام المنعقد اليوم في بوخارست الذي كرس لحفل التوقيع على "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين حكومات أذربيجان وجورجيا ورومانيا وهنغاريا".

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