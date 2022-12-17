الرئيس الأذربيجاني يلتقي نظيره الروماني في بوخارست

باكو، 17 ديسمبر (أذرتاج) جرى لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الروماني كلاوس يوهانس في بوخارست في 17 ديسمبر.

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