الرئيس الأذربيجاني يلتقي نظيره الروماني في بوخارست
AzerTAg.az
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٦]
باكو، 17 ديسمبر (أذرتاج)
جرى لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الروماني كلاوس يوهانس في بوخارست في 17 ديسمبر.
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