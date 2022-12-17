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    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تصبح مُورِّدا مهما للطاقة الكهربائية الى أوروبا

    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠١]
    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تصبح مُورِّدا مهما للطاقة الكهربائية الى أوروبا

    باكو، 17 ديسمبر (أذرتاج)

    ننشئ اليوم جسرا آخر للطاقة بين أذربيجان وأوروبا.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل توقيع "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين الحكومات الأذربيجانية والجورجية والرومانية والمجرية" في بوخارست في 17 ديسمبر.

    قال الرئيس ان أذربيجان تصبح موردا مهما للطاقة الكهربائية الى أوروبا. وفي البلد إمكانيات كبيرة للطاقة المتجددة.

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