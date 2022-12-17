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    سياسة


    أرمينيا تطلق النار بالأسلحة المختلفة على المواقع الأذربيجانية

    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]
    أرمينيا تطلق النار بالأسلحة المختلفة على المواقع الأذربيجانية

    باكو، 17 ديسمبر، (أذرتاج)

    أطلقت وحدات القوات المسلحة لأرمينيا من مواقعها في قرية يوخاري شورجا لمحافظة باساركيتشار النار باستخدام الأسلحة المختلفة على موقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية زيليك لمحافظة كلبجار في الساعة 23:35 في 16 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني في قرية ناغدالي لمحافظة لاتشين تعرضت لاطلاق النار من قبل العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية المختبئة في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا في الساعة 09:05 في 17 ديسمبر.

    ردت وحدات الجيش الاذربيجاني بالمثل على الجانب الأرميني.

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