تصدير 89 ألف طن من القار النفطي خلال 11 شهرا
AzerTAg.az
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
باكو، 17 ديسمبر، (أذرتاج)
تم تصدير 89 ألف طن من القار النفطي خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البيتومين المصدر بلغت 25.4 مليون دولار.
يذكر أن البلد قد صدر خلال الفترة عينها من العام الماضي 175.3 الف طن من فحم الكوك البترولي بقيمة 39.2 مليون دولار.
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