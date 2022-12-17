  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تصدير 89 ألف طن من القار النفطي خلال 11 شهرا

    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
    تصدير 89 ألف طن من القار النفطي خلال 11 شهرا

    باكو، 17 ديسمبر، (أذرتاج)

    تم تصدير 89 ألف طن من القار النفطي خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البيتومين المصدر بلغت 25.4 مليون دولار.

    يذكر أن البلد قد صدر خلال الفترة عينها من العام الماضي 175.3 الف طن من فحم الكوك البترولي بقيمة 39.2 مليون دولار.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٢]
    تصدير نحو 152 ألف طن من فحم الكوك
    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
    ارتفاع حجم الغاز الطبيعي المصدّر
    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٢]
    انخفاض حجم المنتجات النفطية المصدرة
    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١١:٤٩]
    انخفاض سعر برميل النفط