تسليم المساعدات الإنسانية التي أرسلتها أذربيجان إلى أوكرانيا

تشيرنوفتسي، 17 ديسمبر، (أذرتاج)

استجابة على طلب أوكرانيا، تم تسليم مساعدات إنسانية مكونة من أجهزة توليد الطاقة الرئيسية من أذربيجان إلى أوكرانيا من اجل استئناف تزويد الأراضي المتضررة بالطاقة الكهربائية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه أقيم اليوم حفل تسليم قافلة المساعدات الإنسانية في مدينة تشيرنيفتسي الحدودية بين أوكرانيا ورومانيا. حضر الحفل القائم بالأعمال الأذربيجاني في أوكرانيا صابر رضايف ورئيس مركز المساعدة الإنسانية التابع لوزارة الطاقة الأوكرانية بيترو لوتسيف وممثلون عن وسائل الإعلام.

وقال صابر رضايف متحدثا في الحفل إن المساعدة الإنسانية تشمل 45 محولة طاقة و50 مولدة طاقة. وصل الجزء الأول من المساعدات بالفعل إلى أراضي أوكرانيا.

ويخطط إرسال الدفعة الثانية من قافلة الشاحنات لاستكمال نقل المساعدات الإنسانية البالغة كلفتها الاجمالية مليون و422 الف مانات.

من المخطط مغادرة قافلة الشاحنات الثانية في الأيام القليلة المقبلة. أضاف صابر رضايف الى ان المبلغ الإجمالي للمساعدات الإنسانية التي قدمتها جمهورية أذربيجان فيما يتعلق بالأزمة الحالية في أوكرانيا يقترب من 30 مليون مانات.

اعرب بترو لوتسيف عن شكره لأذربيجان على المساعدات الإنسانية وأشار إلى أن محولات الطاقة والمولدات التي أرسلتها أذربيجان ستستخدم لاستعادة إمدادات الطاقة في مدن نيكيولايف وسومي وبوراديانكا وخيرسون وخاركيف وزابوروجي.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الأشهر الستة الماضية، قدمت منظمات مختلفة خدمات المساعدة الإنسانية لشعب أوكرانيا. تم إحضار ما مجموعه 90 طفلا أوكرانيا ممن عانوا من الحرب وفقدوا أفراد أسرهم إلى بلدنا لإعادة تأهيلهم الطبي والاجتماعي والنفسي. تم ترميم المدرسة برقم 12 الحاملة اسم ظريفة علييفا كاملا، والتي دمرت نتيجة العمليات العسكرية في مدينة إيربن ونفذت إجراءات مختلفة للمساعدة الإنسانية.