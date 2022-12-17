انخفاض حجم المنتجات النفطية المصدرة

باكو، 17 ديسمبر، (أذرتاج)

تم تصدير أكثر من 654 الف طن من النفط والمنتجات النفطية التي تم الحصول عليها من الصخور البيتومينية خلال أشهر يناير – نوفمبر. قيمة المنتجات المصدرة أكثر من 432 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن البلد صدر مليون و228.7 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 591 مليون دولار خلال هذه الفترة.