ارتفاع حجم الغاز الطبيعي المصدّر

باكو، 17 ديسمبر، (أذرتاج) بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 11 شهرا للعام الجاري 18 مليارا و647.5 مليون متر مكعب. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – نوفمبر بلغت 14 مليارا و807.6 مليون دولار أمريكي. يذكر أنه تم تصدير 18 مليارا و256.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت تكلفتها 4 مليارات و479.1 مليون دولار.

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