تصدير نحو 152 ألف طن من فحم الكوك

باكو، 17 ديسمبر، (أذرتاج)

تم تصدير 152 ألف طن من فحم الكوك في أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 57 مليونا و498 ألف دولار أمريكي.