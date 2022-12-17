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    اقتصاد


    تصدير نحو 152 ألف طن من فحم الكوك

    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٢]
    تصدير نحو 152 ألف طن من فحم الكوك

    باكو، 17 ديسمبر، (أذرتاج)

    تم تصدير 152 ألف طن من فحم الكوك في أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 57 مليونا و498 ألف دولار أمريكي.

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