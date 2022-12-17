الرئيس إلهام علييف يختتم زيارة عمل الى رومانيا

بوخارست، 17 ديسمبر، (اذرتاج) اختتم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف زيارة عمل الى رومانيا في 17 ديسمبر.

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