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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يختتم زيارة عمل الى رومانيا

    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٦]

    بوخارست، 17 ديسمبر، (اذرتاج)

    اختتم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف زيارة عمل الى رومانيا في 17 ديسمبر.

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