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    سياسة


    رئيسة الصندوق الأمريكي الأذربيجاني للثقافة: إسرائيل سعيدة بافتتاح سفارة أذربيجانية فيها

    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٧]
    رئيسة الصندوق الأمريكي الأذربيجاني للثقافة: إسرائيل سعيدة بافتتاح سفارة أذربيجانية فيها

    باكو، 17 ديسمبر، أذرتاج

    قالت رئيسة صندوق الثقافة الأمريكي الأذربيجاني نوريت غرينجر في مؤتمر صحفي في مركز تحليل العلاقات الدولية في باكو إن سفارة إسرائيل تعمل في أذربيجان منذ فترة طويلة وسفارة أذربيجان تفتتح في إسرائيل أيضا وأرى أن إسرائيل سعيدة من ذلك.

    وأبلغت رئيسة الصندوق أن العلاقات بين البلدين ستتعزز في جميع المجالات بافتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل وليس ذلك في مجرد المجال العسكري بل في مجال الاقتصاد والشركات الناشئة وغيرهما من المجالات أيضا.

    وذكرت غرينجر كذلك أن أذربيجان التي انتصرت في حرب الـ44 يوما في عام 2020م قد تحولت إلى قوة إقليمية.

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