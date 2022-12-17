رئيسة صندوق الثقافة الأمريكي الأذربيجاني: أريد أن أثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى أذربيجان
AzerTAg.az
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٥٤]
باكو، 17 ديسمبر، أذرتاج
قالت رئيسة صندوق الثقافة الأمريكي الأذربيجاني نوريت غرينجر في مؤتمر صحفي في مركز تحليل العلاقات الدولية في باكو إن المركز الذي أنشأته يهدف إلى تبليغ ثقافة أذربيجان في الولايات المتحدة الامريكية وأريد أن اقدم حقائق أذربيجان الى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت غرينجر "أننا نعلم دور اللوبي الأرميني في الولايات المتحدة ونريد تقديم الحقيقة عن هذا البلد وأريد كذلك أن اثبت أن الولايات المتحدة الامريكية تحتاج إلى أذربيجان.
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