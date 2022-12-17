ارسولا فون دير لياين: هذه الاتفاقية ستزيد التقارب بين الاتحاد الأوروبي وشريكيه في جنوب القوقاز

باكو، 17 ديسمبر (أذرتاج)

ستزيد هذه الاتفاقية التقارب بين الاتحاد الأوروبي وشريكيهما في جنوب القوقاز وستساعد مناطقنا على الانتقال الى الطاقة النظيفة.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لياين في كلمة ألقتها في حفل توقيع "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين الحكومات الأذربيجانية والجورجية والرومانية والمجرية" في بوخارست في 17 ديسمبر.

قالت اورسولا فون دير لياين "انني مسرورة جدا لوجودي في هذا اليوم المهم في الاجتماع الذي يحضره قادة جورجيا وأذربيجان وهنغاريا."