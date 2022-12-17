أذربيجان: 106 إصابة بكورونا في 17 ديسمبر

باكو، 17 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 106 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 52 مصابا وتوفي 4 مصابين بالفيروس خلال 17 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 825 ألف و337 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 814 ألف و801 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و993 مريض منهم ويستمر علاج 543 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2184 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و405 ألف و485 فحص طبي.