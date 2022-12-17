أذربيجان: تطعيم 501 جرعة من لقاح كورونا في 17 ديسمبر

باكو، 17 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 501 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 17 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 176 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و65 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 228 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و32 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و927 ألف و626 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و394 ألف و553 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و874 ألف و955 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و393 ألف و757 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و361 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.