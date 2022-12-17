قرية ميلانلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)
AzerTAg.az
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
باكو، 17 ديسمبر (أذرتاج)
تقع قرية ميلانلي لمحافظة قوبادلي في سفح الجبل.
احتلتها القوات المسلحة لارمينيا عام 1993. تعرضت القرية للدمار الشامل والنهب خلال أعوام الاحتلال.
حرر الجيش الاذربيجاني الباسل القريةَ في 2 نوفمبر عام 2020 بعد الانتصار في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.
تقدم أذرتاج صورا من القرية.
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