قرية ميلانلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 17 ديسمبر (أذرتاج) تقع قرية ميلانلي لمحافظة قوبادلي في سفح الجبل. احتلتها القوات المسلحة لارمينيا عام 1993. تعرضت القرية للدمار الشامل والنهب خلال أعوام الاحتلال. حرر الجيش الاذربيجاني الباسل القريةَ في 2 نوفمبر عام 2020 بعد الانتصار في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما. تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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