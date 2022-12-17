الرئيس الأذربيجاني: نخطط لإنشاء طاقة إضافية بقوة 6 جيجاوات على الأقل حتى عام 2037

باكو، 17 ديسمبر (أذرتاج)

فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة في أذربيجان فتتجاوز طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البر 24 جيجاوات.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل توقيع "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال تطوير الطاقة الخضراء ونقلها بين الحكومات الأذربيجانية والجورجية والرومانية والمجرية" في بوخارست في 17 ديسمبر.

وأشار الرئيس علييف الى ان طاقة الرياح في القطاع الاذربيجاني من بحر الخزر تشكل 157 جيجاوات. وأضاف الرئيس "اننا نخطط بالتعاون مع أحد المستثمرين الاستراتيجيين في بلدنا، لإنتاج 3 جيجاوات من طاقة الرياح و1 جيجاوات من الطاقة الشمسية حتى عام 2027. سيتم تصدير 80 في المائة منها. ونخطط لإنشاء طاقة إضافية بقوة 6 جيجاوات على الأقل حتى عام 2037."