رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية: التطورات الجيوسياسية المعقدة جارية حول أذربيجان

باكو، 17 ديسمبر، أذرتاج

قال رئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية السفير فريد شفيعيف إن التطورات الجيوسياسية المقعدة جارية حول أذربيجان. وأجندة البلد تتضمن عددا من القضايا المهمة وأهمها وأولاها عملية المباحثات مع أرمينيا والأكيدان الهدف الرئيس من عملية المباحثات هذه هو توقيع معاهدة سلام.

وأوضح السفير شفيعيف أن ترسيم الحدود وفتح ممرات النقل وبعض القضايا الإنسانية جوانب من هذه العملية.

واكد على وجود عدد من النقاط المهمة المتعلقة بعملية توقيع معاهدة سلام وذلك يثير تساؤلات لدى المجتمع ولكن كل شيء بما فيه هدفنا واضح وقد حررنا أراضينا التي كانت محتلة خلال مدة 30 سنة وتوصلنا الى هذا الهدف خطوة خطوة وبقيت في قراباغ عصابات أرمينية غير قانونية ونشرت في تلك الأراضي مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وفقا للبيان الثلاثي.

ويجب علينا أن نتخذ تدابير احترازية في ظل الجوانب الجيوسياسية والعسكرية الاقتصادية. ونمو اقتصاد البلد يتيح لنا تعزيز جيشنا وتنظيم تدريبات.

وهدفنا التالي استعادة سيطرة أذربيجان الإدارية الكاملة على تلك الأراضي وهذه القضية هي الأخرى ستجد حلها مرحليا.