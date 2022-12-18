الرئيس إلهام علييف يجتمع مع وزير الاستثمار السعودي والوفد المرافق له

باكو، 18 ديسمبر (أذرتاج)

التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الأذربيجانية والوفد المرافق له في 18 ديسمبر.

اشير في اللقاء الى المستوى الرفيع للعلاقات بين جمهورية أذربيجان والمملكة العربية السعودية وتم التأكيد على المزيد من تعزيز العلاقات بفضل جهود الرئيس الاذربيجاني والعاهل السعودي وولي عهده، حسبما أفادت أذرتاج.

استذكر الرئيس إلهام علييف بلقائه السابق مع خالد بن عبد العزيز الفالح معربا عن يقينه من إنجاح اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين جمهورية أذربيجان والمملكة العربية السعودية. قال الرئيس ان أجندة التعاون تتوسع كثيرا مشيرا الى أهمية منتدى الاستثمار السعودي – الأذربيجاني المقرر انعقاده بباكو يوم الاثنين.

قال رئيس الجمهورية ان المستوى الرفيع للعلاقات السياسية بين البلدين يخلق اسسا جيدة لتطوير العلاقات الثنائية مشيرا الى ان كلا الجانبين يبديان اهتماما مشتركا لتوسيع التعاون في مجال الاعمال وكذلك تطوير العلاقات في مجالات الاستثمار والطاقة ووصف المشروع، الذي تنفذه شركة "اكوا" السعودية في انشاء محطة طاقة الرياح في أذربيجان، بالنموذج المفيد. وأضاف الرئيس إلهام علييف ان أذربيجان تملك إمكانيات كبيرة لتطوير الطاقة البديلة، لاسيما طاقة الرياح.

كذلك أشاد الرئيس الاذربيجاني بالسفر، الذي سيقوم به الوفد السعودي الى الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال هذه الزيارة، وبالاهتمام الذي يبديه لاعمال إعادة الإعمار فيها وبرغبة دوائر الاعمال السعودية في توظيف استثمارات في أذربيجان.

من جانبه أعرب خالد بن عبد العزيز الفالح عن تشرفه باللقاء مع رئيس الدولة معبرا عن امتنانه على التوصيات والتوجيهات التي قدمها الرئيس الاذربيجاني لتوسيع التعاون.

نقل الضيف الى الرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وتهانيهما بمناسبة الإنجازات الكبيرة المكتسبة في أذربيجان في السنوات الأخيرة.

وأعرب الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف عن شكره على التحيات والتهاني وطلب من الوزير نقل تحياته الى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي.

أعرب خالد بن عبد العزيز الفالح عن شكره على دعمه للتعاون مع أذربيجان في إطار "اويك +" واستضافة المملكة العديد من الفعاليات الدولية. قال الضيف ان بلاده دعمت دوما الموقف العادل لأذربيجان في تحرير أراضيها من الاحتلال.

واكد خالد بن عبد العزيز الفالح ان المملكة العربية السعودية تتابع، بسرور كبير، اعمال إعادة الإعمار والبناء الكبيرة الجارية في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال. قال الضيف ان المملكة العربية السعودية شريك موثوق لأذربيجان وأعرب عن سروره وثقته في نجاح انتقال أذربيجان الى مرحلة السلام من خلال اعمال إعادة البناء والاعمار. وابدى الضيف أمله ان يعيد هذا الرفاه الى المنطقة.

شدد خالد بن عبد العزيز الفالح على أهمية الاحتفال بذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

تطرق الضيف في حديثه الى أهمية المشاريع التي تنفذها أذربيجان في مجال ضمان امن الطاقة الأوروبي وبالتالي، الاتفاقية الموقعة في رومانيا أمس.

تم التأكيد اثناء الحديث على أهمية المزيد من تعزيز التعاون الاقتصادي ونوقشت مشاركة شركات سعودية في مشاريع توليد الطاقة المتجددة في أذربيجان. قيل ان المملكة حريصة على توظيف استثمارات في هذا المجال وكذلك الزراعة وغيرها من المجالات.

اجري تبادل الآراء حول مسألة تمويل الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الاستثمارات الحكومي للمشاريع في أذربيجان.

في ختام اللقاء التقطت صورة تذكارية.