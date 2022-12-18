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    أقاليم


    قرية مليكلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني (صور)

    ١٨.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 18 ديسمبر (أذرتاج)

    تقع قرية مليكلي لمحافظة زنكيلان في ضفة نهر اوختشوشاي في المكان السهلي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. وتم تدميرها بالكامل على يدي الوحشيين الأرمن.

    تم تحرير القرية في 21 أكتوبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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