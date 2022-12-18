قرية مليكلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني (صور)
AzerTAg.az
١٨.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
باكو، 18 ديسمبر (أذرتاج)
تقع قرية مليكلي لمحافظة زنكيلان في ضفة نهر اوختشوشاي في المكان السهلي.
احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. وتم تدميرها بالكامل على يدي الوحشيين الأرمن.
تم تحرير القرية في 21 أكتوبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.
تقدم أذرتاج صورا من القرية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٧]
١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٥١]
١٥.١٢.٢٠٢٢ [١٠:١٦]
١٨.١٢.٢٠٢٢ [٢٠:٢٥]
١٨.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٤٧]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٤٣]
١٨.١٢.٢٠٢٢ [١٩:٥٧]
١٨.١٢.٢٠٢٢ [١٩:٠٠]
١٨.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٨]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٢]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٤]
١٥.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٦]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٣٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٢]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٧]
١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٦]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٥]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٧]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٢]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٤]
١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٤١]
١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٥]
١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٢:١٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك