"الخارجية" الأذربيجانية ترفض بشدة تصريح "الخارجية" الكندية

باكو، 18 ديسمبر (أذرتاج)

رفضت وزارة الخارجية الأذربيجانية بشدةٍ التصريح المغرض الصادر عن وزارة الخارجية الكندية بشأن الاحداث في طريق لاتشين.

أفادت وكالة انباء أذرتاج ان وزارة الخارجية الأذربيجانية كتبت في حسابها في تويتر، ردا على التصريح الكندي المنحاز الى أرمينيا، ان كندا قد تساعد عن كثب على عملية السلام بمناشدتها أرمينيا لوقف استخدام طريق لاتشين للأغراض العسكرية والاقتصادية غير القانونية.