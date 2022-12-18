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    اقتصاد


    انطلاق منتدى الاستثمار السعودي – الأذربيجاني الاثنين المقبل في باكو

    ١٨.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٨]

    باكو، 18 ديسمبر (أذرتاج)

    ينطلق في العاصمة الاذربيجانية باكو يوم الاثنين المقبل منتدى الاستثمار السعودي – الأذربيجاني لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات والمجالات بين البلدين، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الانباء السعودية.

    وتتضمن أعمال المنتدى عروضاً عن الاستثمار في البلدين، وجلسات نقاش حول عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة.

    كما سيتخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

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