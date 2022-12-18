وزير الاستثمار السعودي يزور زنكيلان المحررة من الاحتلال

باكو، 18 ديسمبر (أذرتاج)

قام وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الأذربيجانية والوفد المرافق له ووزير المالية الاذربيجاني الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الأذربيجانية سامر شريفوف بزيارة محافظة زنكيلان، المحررة من الاحتلال الأرميني.

انعقد في مطار زنكيلان الجوي عرض موجز عن الاعمال المقامة والمهام المخطط تنفيذها في اطار البرنامج الحكومي الأول حول العودة الكبيرة الى الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال، حسبما أفادت أذرتاج.

قدمت الى الضيوف (اكثر من 50 ضيفا من المملكة العربية السعودية) معلومات عن إعادة بناء مسجد زنكيلان واعمال إعادة الإعمار والانشاء في مدينة زنكيلان. كذلك تفقد الضيوف المجمع الزراعي "دوست اغروبارك" وتعرفوا عن كثب على البنية التحتية المقامة فيه.

ثم اطلع الضيوف السعوديون على مشروع "القرية الذكية" في قرية اغالي بمحافظة زنكيلان حيث التقوا مع سكان القرية وتفقدوا نافورة "كويارتشين" وساحة القرية.

ثم عاد الضيوف الى باكو بالطائرة من مطار زنكيلان.