  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    وزير الاستثمار السعودي يزور زنكيلان المحررة من الاحتلال

    ١٨.١٢.٢٠٢٢ [١٩:٠٠]

    باكو، 18 ديسمبر (أذرتاج)

    قام وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الأذربيجانية والوفد المرافق له ووزير المالية الاذربيجاني الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الأذربيجانية سامر شريفوف بزيارة محافظة زنكيلان، المحررة من الاحتلال الأرميني.

    انعقد في مطار زنكيلان الجوي عرض موجز عن الاعمال المقامة والمهام المخطط تنفيذها في اطار البرنامج الحكومي الأول حول العودة الكبيرة الى الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال، حسبما أفادت أذرتاج.

    قدمت الى الضيوف (اكثر من 50 ضيفا من المملكة العربية السعودية) معلومات عن إعادة بناء مسجد زنكيلان واعمال إعادة الإعمار والانشاء في مدينة زنكيلان. كذلك تفقد الضيوف المجمع الزراعي "دوست اغروبارك" وتعرفوا عن كثب على البنية التحتية المقامة فيه.

    ثم اطلع الضيوف السعوديون على مشروع "القرية الذكية" في قرية اغالي بمحافظة زنكيلان حيث التقوا مع سكان القرية وتفقدوا نافورة "كويارتشين" وساحة القرية.

    ثم عاد الضيوف الى باكو بالطائرة من مطار زنكيلان.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.١٢.٢٠٢٢ [١٩:٥‎٧]
    الوزير السعودي: المملكة تنوي توظيف استثماراتها في قره باغ
    ١٨.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٨]
    انطلاق منتدى الاستثمار السعودي – الأذربيجاني الاثنين المقبل في باكو
    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٢٠]
    أذربيجان ومولدوفا تناقشان التعاون في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
    ١٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٨]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    وزير الاستثمار السعودي يزور زنكيلان المحررة من الاحتلال وزير الاستثمار السعودي يزور زنكيلان المحررة من الاحتلال وزير الاستثمار السعودي يزور زنكيلان المحررة من الاحتلال وزير الاستثمار السعودي يزور زنكيلان المحررة من الاحتلال وزير الاستثمار السعودي يزور زنكيلان المحررة من الاحتلال وزير الاستثمار السعودي يزور زنكيلان المحررة من الاحتلال وزير الاستثمار السعودي يزور زنكيلان المحررة من الاحتلال وزير الاستثمار السعودي يزور زنكيلان المحررة من الاحتلال وزير الاستثمار السعودي يزور زنكيلان المحررة من الاحتلال وزير الاستثمار السعودي يزور زنكيلان المحررة من الاحتلال وزير الاستثمار السعودي يزور زنكيلان المحررة من الاحتلال وزير الاستثمار السعودي يزور زنكيلان المحررة من الاحتلال وزير الاستثمار السعودي يزور زنكيلان المحررة من الاحتلال