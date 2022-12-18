الوزير السعودي: المملكة تنوي توظيف استثماراتها في قره باغ

باكو، 18 ديسمبر (أذرتاج)

قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الأذربيجانية في حديثه مع الصحفيين ان بلاده تدعم وحدة أراضي أذربيجان. وأضاف ان أذربيجان تعمل حاليا على تطوير هذه الأراضي (المحررة).

أفادت اذرتاج ان الوزير أشار الى أهمية إعادة الاعمار في هذه المنطقة. واستطرد قائلا انه يزور أذربيجان حاليا برفقة وفد كبير يضم ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين في مجالات الطاقة، لاسيما الطاقة الخضراء والسياحة والزراعة الى جانب ممثلي القطاع العام. تنوي المملكة العربية السعودية جلب استثماراتها الى منطقة قره باغ الأذربيجانية. "في الوقت ذاته، يجب الذكر ان مطار زنكيلان والقرية الجديدة اعجبنا. وهذا مكان جميل لإسكان العائلات"، حسبما قال الوزير السعودي.