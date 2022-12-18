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    سياسة


    في يومهم السابع...المعتصمون صامدون والمسئولون صامتون
    حماية البيئة في قره باغ الأذربيجانية أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية

    ١٨.١٢.٢٠٢٢ [٢٠:٢٥‎]

    باكو، 18 ديسمبر (أذرتاج)

    دخل الاعتصام السلمي لمجموعة من الخبراء البيئيين الاذربيجانيين من المنظمات غير الحكومية في الطريق بين شوشا وخانكندي يومه السابع. ويتدفق النشطاء من مختلف أنحاء البلد إلى المنطقة للانضمام إلى المعتصمين الذين يطالبون قوات حفظ السلام الروسية المؤقتة بوقف نهب وسلب ثروات أذربيجان الطبيعية وضمان دخول المعتصمين السلميين الى منجمي "قيزيل بولاق" للذهب و"دميرلي" للنحاس والمويببدينوم.

    يجب الذكر ان قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة مؤقتا في جزء من الاراضي الاذربيجانية المحررة تستمر في اغلاق الطريق امام المدنيين لمنع دخولهم الى المناجم في المنطقة التي تنتشر فيها. يطالبها الخبراء البيئيون الاذربيجانيون بالحد من تهريب الثروات الطبيعية الاذربيجانية والسماح لهم بالمراقبة والمتابعة لتقييم اضرار الأنشطة غير القانونية فيها على البيئة.

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    في يومهم السابع...المعتصمون صامدون والمسئولون صامتون حماية البيئة في قره باغ الأذربيجانية أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية في يومهم السابع...المعتصمون صامدون والمسئولون صامتون حماية البيئة في قره باغ الأذربيجانية أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية في يومهم السابع...المعتصمون صامدون والمسئولون صامتون حماية البيئة في قره باغ الأذربيجانية أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية في يومهم السابع...المعتصمون صامدون والمسئولون صامتون حماية البيئة في قره باغ الأذربيجانية أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية في يومهم السابع...المعتصمون صامدون والمسئولون صامتون حماية البيئة في قره باغ الأذربيجانية أولوية وطنية ومسئولية مجتمعية