أذربيجان: 72 إصابة بكورونا في 18 ديسمبر

باكو، 19 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 72 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 68 مصابا بالفيروس خلال 18 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 825 ألف و409 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 814 ألف و869 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و993 مريض منهم ويستمر علاج 547 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1864 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و407 ألف و349 فحص طبي.