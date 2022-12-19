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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 19 ديسمبر كانون الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0098

    أورو EUR 1 1.8031

    دولار أسترالي AUD 1 1.141

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

    ريال برازيلي BRL 1 0.3203

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0965

    كرون دنماركي DKK 1 0.2424

    لاري جورجي GEL 1 0.6382

    روبي هندي INR 1 0.0205

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184

    دولار كندا CAD 1 1.2434

    دينار الكويت KWD 1 5.5439

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3846

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0859

    جنيه مصري EGP 1 0.0689

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0879

    كرون النرويج NOK 1 0.1723

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3848

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02

    روبل روسي RUB 1 0.0261

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2609

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2522

    ريال السعودية SAR 1 0.4521

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1662

    دولار تايوان TWD 1 0.0553

    ليرة تركيا TRY 1 0.0912

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0854

    كرون التشيك CZK 1 0.0745

    يوان الصين CNY 1 0.2434

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0708

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4915

    كرون السويد SEK 1 0.1639

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8233

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1304

    ليرة لبنان LBP 100 0.112

    ين اليابان JPY 100 1.2483

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1917

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

    ريال إيران IRR 100 0.004

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