البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 19 ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0098

أورو EUR 1 1.8031

دولار أسترالي AUD 1 1.141

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.3203

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0965

كرون دنماركي DKK 1 0.2424

لاري جورجي GEL 1 0.6382

روبي هندي INR 1 0.0205

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184

دولار كندا CAD 1 1.2434

دينار الكويت KWD 1 5.5439

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3846

بيسو المكسيك MXN 1 0.0859

جنيه مصري EGP 1 0.0689

لاي مولدوفا MDL 1 0.0879

كرون النرويج NOK 1 0.1723

زلوتي بولندا PLN 1 0.3848

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02

روبل روسي RUB 1 0.0261

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2609

دولار سنغافورة SGD 1 1.2522

ريال السعودية SAR 1 0.4521

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1662

دولار تايوان TWD 1 0.0553

ليرة تركيا TRY 1 0.0912

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0854

كرون التشيك CZK 1 0.0745

يوان الصين CNY 1 0.2434

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0708

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4915

كرون السويد SEK 1 0.1639

فرنك سويسرا CHF 1 1.8233

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1304

ليرة لبنان LBP 100 0.112

ين اليابان JPY 100 1.2483

بيسو تشيلي CLP 100 0.1917

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

ريال إيران IRR 100 0.004