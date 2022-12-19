البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 19 ديسمبر كانون الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0098
أورو EUR 1 1.8031
دولار أسترالي AUD 1 1.141
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.3203
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0965
كرون دنماركي DKK 1 0.2424
لاري جورجي GEL 1 0.6382
روبي هندي INR 1 0.0205
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184
دولار كندا CAD 1 1.2434
دينار الكويت KWD 1 5.5439
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3846
بيسو المكسيك MXN 1 0.0859
جنيه مصري EGP 1 0.0689
لاي مولدوفا MDL 1 0.0879
كرون النرويج NOK 1 0.1723
زلوتي بولندا PLN 1 0.3848
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02
روبل روسي RUB 1 0.0261
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2609
دولار سنغافورة SGD 1 1.2522
ريال السعودية SAR 1 0.4521
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1662
دولار تايوان TWD 1 0.0553
ليرة تركيا TRY 1 0.0912
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0854
كرون التشيك CZK 1 0.0745
يوان الصين CNY 1 0.2434
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0708
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4915
كرون السويد SEK 1 0.1639
فرنك سويسرا CHF 1 1.8233
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1304
ليرة لبنان LBP 100 0.112
ين اليابان JPY 100 1.2483
بيسو تشيلي CLP 100 0.1917
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109
ريال إيران IRR 100 0.004
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