أذربيجان: تطعيم 235 جرعة من لقاح كورونا في 18 ديسمبر

باكو، 19 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 235 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 18 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 62 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و42 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 104 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و27 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و927 ألف و861 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و394 ألف و615 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و874 ألف و997 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و393 ألف و861 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و388 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.