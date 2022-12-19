هبوط اضطراري لطائرة "أزال" الأذربيجانية في سمرقند
AzerTAg.az
١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٤]
باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج)
هبطت طائرة Airbus A320 اضطراريا متجهة من باكو الى طشقند في رحلة رقم J2-5031 في مطار سمرقند الجوي الدولي، بسبب الظروف الجوية غير المناسبة.
هبطت الطائرة في مطار سمرقند في الساعة 23:42 بتوقيت باكو.
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