  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    هبوط اضطراري لطائرة "أزال" الأذربيجانية في سمرقند

    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٤]
    هبوط اضطراري لطائرة

    باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج)

    هبطت طائرة Airbus A320 اضطراريا متجهة من باكو الى طشقند في رحلة رقم J2-5031 في مطار سمرقند الجوي الدولي، بسبب الظروف الجوية غير المناسبة.

    هبطت الطائرة في مطار سمرقند في الساعة 23:42 بتوقيت باكو.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٠]
    الخطوط الجوية الأذربيجانية تبطل رحلات باكو – نخجوان من جديد
    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٠]
    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الأذربيجانية
    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٤]
    تصدير المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي يسجل زيادة بأكثر من مرتين
    ١٩.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٣]
    أذربيجان والسعودية تنشئان مجلس اعمال مشترك