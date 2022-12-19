هبوط اضطراري لطائرة "أزال" الأذربيجانية في سمرقند

باكو، 19 ديسمبر (أذرتاج) هبطت طائرة Airbus A320 اضطراريا متجهة من باكو الى طشقند في رحلة رقم J2-5031 في مطار سمرقند الجوي الدولي، بسبب الظروف الجوية غير المناسبة. هبطت الطائرة في مطار سمرقند في الساعة 23:42 بتوقيت باكو.

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