حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والسعودية يسجل زيادة بأكثر من 68 %

باكو، 19 ديسمبر، (أذرتاج)

زاد حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية بأكثر من 68 بالمائة مقارنة بحجمه في العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي والرئيس المشارك للجنة الحكومية المشتركة بين جمهورية أذربيجان والمملكة العربية السعودية في منتدى الاستثمار الأذربيجاني السعودي اليوم في باكو.

وأشار الوزير إلى أن هناك إمكانات كبيرة لزيادة حجم التجارة بين البلدين.