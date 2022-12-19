شوشا، 19 ديسمبر، (أذرتاج)

جاء 12 متضررا من إرهاب الألغام الأرمنية وأقاربهم إلى طريق "لاتشين – خانكندي" لدعم الاعتصام السلمي للنشطاء البيئيين الاذربيجانيين.

أفادت وكالة أذرتاج أن الاعتصام السلمي على الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي دخل يومه الثامن بمشاركة نشطاء البيئة وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية احتجاجا على عدم تمكين قوات حفظ السلام الروسية والمنتشرة مؤقتا في جزء من الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال ومن إجراء المراقبة على منجمي قيزيل بولاق ودميرلي وبطلب وقف الاستخراج غير القانوني للثروات الطبيعية في أراضي أذربيجان.

يذكر أنه أثناء الاحتلال قامت أرمينيا بدفن أكثر من مليون لغم في أراضي أذربيجان. هذه وحشية غير مسبوقة ضد الطبيعة والإنسانية. لا تزال قضايا الألغام الأرضية قائمة وتشكل إرهابا بيئيا. حتى في فترة ما بعد الحرب، لم توقف أرمينيا سياسة دفن

الألغام.