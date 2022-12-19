باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

تنظم اليوم الجولات الثلاث التالية ضمن بطولة هاشموف 2022م للشطرنج في نسختها الثامنة.

ويلتقي الأستاذ شهريار محمدياروف في الجولات الرابعة بالأستاذ الروماني رابورت والخامسة بالهندي دوماراجو والسادسة الإسباني بونس.

كما يتنافس الأستاذ رؤوف محمدوف مع الإسباني بونس والأمريكي شينكلندي والأذربيجاني أيدين سليمانلي.

ويلتقي الأستاذ سليمانلي في الجولات الثلاثة مع الأستاذ محمدوف والهندي دوماراجو والإسباني بونس.

ويتنافس الأستاذ عبد الله قديم بكلي مع الأستاذ الأوزبكي نادر بك عبد الستاروف والروماني رابورت والصيني وان هاو.

وبعد الجولة الثالثة يتصدر الترتيب الأوزبكي عبد الستاروف برصيد 3 نقاط ويليه الأستاذ محمدوف ثانيا برصيد 5ر2 نقطتين فيما يشارك كل من شنكليند وبونس وهاو في المراكز الـ3-5 برصيد نقطتين ورابورت ومحمدياروف ودوماراجو يشاركون في المراكز الـ6-8 برصيد نقطتين وقديم بكلي تاسع برصيد نقطة وسليمانلي عاشر بدون رصيد.

يذكر أن البطولة نظمت لأول مرة عام 2014م في شمكير وفاز بها إلى الحين في النسخ السابع الأساتذة الثلاثة وهم كارلسن في نسخ أعوام 2014 و2015 و2018 و2019 ومحمدياروف في نسختي عامي 2016 و2017 وكاروانا في نسخة عام 2021م.